Домовладение в коттеджном поселке «Сад времени» в рассрочку

Купить собственный дом за городом в окружении природы, но при этом недалеко от города – мечта многих жителей мегаполиса. Теперь эта мечта стала ближе.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В этом году компания «Строительный трест» предложила новую программу рассрочек, специально разработанную для покупки домовладений в составе коттеджного поселка бизнес-класса «Сад времени». По новым условиям рассрочки от застройщика покупатель сначала оплачивает половину (от 50%) от стоимости строительства коттеджа, а вторую половину выплачивает равными частями в течение года*. Это время как раз требуется на возведение дома по выбранному архитектурному проекту. На стадии финального платежа клиент вносит полную стоимость участка.

На сегодняшний день еще можно успеть купить участки площадью восемь соток с подрядом, располагающиеся в южной части поселка «Сад времени». Стоимость покупки земли с учетом строительства, например, двухэтажного дома площадью 150 кв. м составит от 14 млн рублей. Кроме того, сейчас в компании «Строительный трест» действуют специальные условия покупки на готовые коттеджи. Так, минимальная стоимость готового домовладения с участком площадью 12 соток составляет от 18 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Все свои коттеджи «Строительный трест» строит исключительно из кирпича по традиционной технологии, которая хорошо подходит для загородного домостроения. Разнообразие проектов позволяет покупателям выбрать коттедж с несколькими спальнями и панорамным остеклением, террасами или мансардами, гардеробными, саунами, перголами и, конечно же, с просторными кухнями-гостиными. Для автомобилей отдельно предусмотрены гаражи или навесы. Также выбрать можно из нескольких вариантов цветового оформления фасадов или же один из готовых вариантов архитектурного исполнения. Для креативных покупателей есть возможность разработать свой проект коттеджа.

Вообще, «Сад времени» – это пригород в городе. Одно из главных преимуществ коттеджного поселка – нахождение в черте Петербурга, в Петродворцом районе. При этом здесь присутствуют все атрибуты настоящей загородной жизни, причем круглый год. Здесь тихо, зелено и спокойно в отличие от большого города, благоприятная экологическая обстановка. Жизнь будет проходить на фоне природных ландшафтов вблизи от знаменитых парков и усадеб и неподалеку от Финского залива. Собственный водоем с пляжем и зоной отдыха есть и на территории поселка – это благоустроенный пруд Бауш. Благоустройство самой территории включает изысканный ландшафтный дизайн, перекликающийся с традициями садово-паркового искусства Петергофа и Ораниенбаума.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Что касается социальной инфраструктуры, то напротив коттеджного поселка – школа №319 на 550 учеников и детский сад №6, в планах также построить собственный частный детский сад на 75 мест в самом поселке.

Как показала практика, вариант оплаты собственного коттеджа в рассрочку от застройщика наиболее рационален – для этого не требуется вся сумма вложений на старте проекта, основная сумма вносится постепенно во время строительства дома, а участок и вовсе оплачивается после завершения проекта. И этот подход оказался востребованным у покупателей. По данным «Строительного треста», в этом году практически все сделки по покупке коттеджа оформлялись либо со стопроцентной оплатой, либо с оформлением рассрочки от застройщика. Для сравнения – в прошлом году половина сделок проходила с привлечением средств ипотечного кредитования.

*Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться по телефону: (812) 331-2000 или обратиться в офис «Строительного треста»

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.



