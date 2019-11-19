Госдума разрешила свастику в кино, книгах и СМИ. Если это не пропаганда нацистской символики

Нижняя палата российского парламента вернулась к здравому смыслу – тотальный запрет на демонстрацию нацистской символики отменён, исключение сделано для художественных произведений и прессы.

Поправки к соответствующему закону приняты Госдумой ФС РФ 19 ноября. Они, в частности, исключают ответственность за некоторые случаи показа нацистской атрибутики. Однако такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

"Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. Во втором чтении в документ были внесены поправки, что такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии", – сообщает сайт Госдумы.

«Федеральный закон принят единогласно», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. За принятие законопроекта проголосовали 379 депутатов. Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Авторами инициативы выступили парламентарии во главе с заместителем председателя ГД Петром Толстым и председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Среди соавторов также первые заместители председателя комитета по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и народный артист РФ Владимир Бортко.



