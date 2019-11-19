СМИ сообщили о брюссельских рекомендациях Украине покупать газ напрямую у России. «Нафтогаз» опроверг информацию

Европейская комиссия могла рекомендовать Киеву вернуться к закупкам газа из России в объеме 15 миллиардов кубометров в год, а не пользоваться обходными путями.

«Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа», – сообщает 19 ноября агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

В Европе полагают, что возврат к прямым закупкам повысит интерес России к тому, чтобы использовать газотранспортную систему на территории Украины. Также еврочиновники уверены в том, что таким образом они могли бы «снизить напряженность по проблеме газовых тарифов».

Украинская компания «Нафтогаз», в свою очередь, опровергла эти сведения. «Попытки убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления, – неправда», – говорится в заявлении.

Новости о рекомендациях Еврокомиссии появились на фоне подготовки консультаций по газу на уровне министров России, Украины и ЕС. Договор о транзите российского газа через Украину заканчивается с наступлением 2020 года.



