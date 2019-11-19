Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга взмолились о гуманности. Потерпевшая просит не прощать

Как можно более строгого наказания для подсудимых просит пострадавшая в вагоне поезда петербургского метро, где 3 апреля 2017 года произошёл взрыв. В её глазах снисхождения обвиняемые в теракте не заслуживают.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 19 ноября во время прений на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда выступила Мария Сеедер, одна из потерпевших по делу о теракте в метро Петербурга. С запрошенными гособвинением сроками, где на 11 фигурантов пришлось четыре пожизненных, она согласна. Суд она просит придержать гуманность и наказать преступников как можно строже. Взявшие слово подсудимые, напротив, взывают к справедливости и логике.

«Ваша честь, обратите внимание, пожалуйста: какой адекватный человек идёт в полицию, если у него дома целая бомба стоит? – эмоционально начал Махамадюсуф Мирзаалимов. – Я мужик, меня правильно воспитали: я не буду говорить, что не делал, если что-то сделал. Клянусь, я к этому подлому преступлению не имею отношения».

Мирзаалимова и ещё пятерых фигурантов задержали 6 апреля 2017 года после штурма «резиновой» квартиры на Товарищеском. В кладовке было найдено замаскированное под огнетушитель взрывное устройство, жильцы утверждают, что его подбросили. По словам Мирзаалимова, в однушке он едва прожил неделю, за это время ничего предосудительного от соседей не слышал, бомбу не видел. У всех, по его впечатлению, в голове только деньги, работа, квартира, семья.





«Работай, побольше работай, и будешь больше зарабатывать, – подтвердил его сосед по однушке 40-летний Сейфулла Хакимов и передал через переводчика: – Товарищ прокурор про меня даже не сказала ничего. Ни один свидетель ничего не сказал против меня, ни один из мальчиков, которые рядом со мной. Ваша честь, надеюсь, что вы вынесете гуманное решение».

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, в том числе предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Метрополитен оценил ущерб в 110, 5 млн рублей. Гособвинение в прениях попросило суд удовлетворить гражданский иск, а также приговорить 11 фигурантов к срокам от 20 лет до пожизненного.