Троллейбус на Кантемировской разбили три легковушки, а трамвай на Расстанной – КамАЗ

Утром 19 ноября в Петербурге под удар попали транспортные средства «Горэлектротранса» – трамвай и троллейбус. Одно ДТП оказалось серьёзным, то есть с пострадавшим.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 8:15 на Кантемировской улице, 31, на пересечении с улицей Харченко, столкнулись четыре ТС: «Сузуки», «КИА», ВАЗ и троллейбус. Травмы средней степени тяжести получил водитель «Сузуки» – 27-летний мужчина.

ДТП спровоцировало локальный коллапс: «втроём две полосы из трёх перекрыли», жаловались очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Трамвай и самосвал КамАЗ, по словам очевидцев, не смогли разойтись на перекрёстке Расстанной и Днепропетровской улиц. За ними тоже собрался затор. Похожее ДТП, напомним, случилось 13 ноября на Петергофском шоссе.