Последние квартиры с двумя лоджиями в «Первом квартале»

В жилом комплексе «Первый квартал» проекта Ligovsky City, который Glorax Development возводит на Лиговском проспекте, 271, осталось всего пять двухкомнатных квартир с двумя лоджиями с панорамным остеклением.

Средняя площадь предложения составляет 58,5 кв. м. Стоимость при 100% оплате и ипотеке начинается от 7 407 892 рублей.

Сегодня балкон или лоджия являются востребованной опцией, и многие клиенты обращают внимание на их наличие при выборе жилья. Эти помещения можно утеплить и обустроить там лаунж-зону, мини-мастерскую для творчества или рабочий кабинет. Поэтому лоджия становится дополнительным преимуществом для семейных покупателей.

«Первый квартал» – жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в историческом центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте в пешей доступности от двух станций метро. Среди преимуществ проекта – благоустроенный внутренний двор, комплексные системы безопасности, детский сад, подземный паркинг, коммерческая инфраструктура на первых этажах, зал для фитнеса.

«Первый квартал» проекта Ligovsky City рассчитан на 1201 квартиру – от студий до трехкомнатных, как стандартной планировки, так и евроформата. Часть секций сдается с предчистовой отделкой. Недвижимость можно приобрести на условиях 100% оплаты, с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков или в рассрочку от застройщика.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/