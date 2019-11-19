«Ни шагу назад». Турция решила не отказываться от использования российских С-400
Президент Турции во время недавней встречи объявил своему американскому коллеге, что Анкара не откажется от российских дивизионов С-400, несмотря на недовольство США.
«Российские комплексы превратились в одну из ключевых проблем в двусторонних отношениях с США. Мы с [Дональдом] Трампом сошлись во мнении о необходимости поиска путей урегулирования разногласий. Я разъяснил Трампу, как Турция пришла к решению приобрести российские ЗРК. Трамп считает обоснованной позицию Анкары. Мы сообщили главе Белого дома, что Анкара не сделает шага назад по данному вопросу», – цитирует 19 ноября заявление Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.
По его словам, давление Вашингтона на Анкару из-за российских систем и отказ в поставках F-35 необоснованны. Если США не изменят свою позицию, то Эрдоган пообещал найти альтернативы.
При этом президент Турции подчеркнул, что проблемы не испортят отношениях двух стран. Напомним, встреча президентов в Белом доме в Вашингтоне состоялась 13 ноября.
Справка:
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в сентябре 2017 года.
Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару. В свою очередь, Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и решение ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем С-400.