Банк «Санкт-Петербург» поддержит кредитом российский обувной бизнес

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил кредит одному из крупнейших российских обувных ритейлеров и производителей обуви – Группе ZENDEN.

Сумма кредита составила 500 млн рублей сроком на 3 года, средства пополнят оборотный капитал на развитие розничной сети. Сегодня розничная сеть ZENDEN включает более 400 магазинов, а сама группа занимает второе место среди отечественных обувных сетей по объему продаж обуви в России.

Поддержка бизнеса входит в обновленную стратегию банка «Санкт-Петербург» – пока она коснется московских компаний, которым банк предложит весь спектр классические банковские услуги

ZENDEN Group – российский диверсифицированный многопрофильный холдинг федерального масштаба, базирующийся в Москве. Компания управляет розничной сетью, ТРК, обувными производствами. В 2016 году портфель брендов компании был усилен обувными марками Thomas Munz и Mascotte,

По словам старшего вице-президента, управляющего Московским филиалом банка «Санкт-Петербург» Кирилла Кузнецова, сотрудничество с ZENDEN даст возможность Группе расширять свою сеть и динамично развиваться в будущем, оставаясь одним из лидеров отрасли.

– Главная цель компании – создание и предложение доступной обуви для российского потребителя и повышение качества жизни людей в городах присутствия ZENDEN Group,- комментирует финансовый директор ZENDEN Group Павел Чальцев. – В синергии с нашим финансовым партнером – банком «Санкт-Петербург» – мы стали на шаг ближе к нашей цели.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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