ЕСПЧ встал на сторону организаторов митингов 2012 года. Удальцов и Развозжаев получат 24 тысячи евро компенсации

Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и помощнику депутата Леониду Развозжаеву, которых признали организаторами массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Судившийся еще и с Украиной Развозжаев получит компенсацию и от соседней страны.

«Мы считаем, что и Россия, и Украина были ответственны за нарушение прав мистера Развозжаева по статьям 3 и 5 (запрещение пыток и право на свободу и личную неприкосновенность) <...> Мы проголосовали вместе с нашими коллегами за то, что Россия нарушила статью 11 Конвенции [о правах человека] (свобода собраний и объединений) в отношении мистера Удальцова», – об этом 19 ноября говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Суд обязал Россию выплатить 20 тысяч евро Удальцову и Развозжаеву, а Украина, с которой судился помощник депутата, обязана заплатить ему еще 4 тысячи евро.

В 2014-м их приговорили к 4,5 годам колонии за организацию акции протеста, прошедшей двумя годами ранее и приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Первоначально оппозиционеры планировали шествие и митинг на Болотной площади, однако территория была перекрыта полицией. Демонстранты провели сидячую забастовку, а также попытались прорваться через оцепление. Такое поведение стало основанием для возбуждения дела «о массовых беспорядках». Развозжаев пытался получить политическое убежище на Украине, однако в 2012 году был вывезен обратно в Россию.

Некоторые из фигурантов «болотного дела» уже добились в ЕСПЧ признания неправомерными действий российских властей.



