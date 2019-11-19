Боярский на съемках опроверг желание уйти со сцены

Народный артист России Михаил Боярский опроверг сообщения в СМИ о том, что он, достигнув 70-летия, покинет сцену.

«Нет, это не соответствует действительности», – приводит слова Боярского ТАСС.

Петербургский актер не смог объяснить, откуда пошла такая информация: «Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе».

Напомним, пищу для слухов дало участие Боярского в столичном арт-футбольном фестивале к юбилею Льва Яшина. Разговор со съемочной бригадой передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ о юбилее (26 декабря актеру исполнится 70) привел к заголовкам «Боярский уходит со сцены».



