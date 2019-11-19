Аномальная пробка зафиксирована утром на КАД. В это время в других районах в ДТП попадали таксисты и медики

Утренняя пробка длиной более 10 километров зафиксирована в Петербурге 19 ноября впервые за несколько недель, в ноябре таких длинных пробок по утрам не было. При этом максимальная загруженность городских дорог не превысила обычные 6 баллов, сообщают «Яндекс.Пробки».

Пробка на привычном месте внутреннего кольца, в районе вантового моста, достигла 11,5 километра к 9:15. Она выросла от Московского шоссе, а хвост дотянулся до Мурманского. На развязке с Московским ограничено движение из-за строительства съезда к платной трассе М-11: полоса безопасности закрыта, а на остальных четырёх скорость снижена до 50 км/час. Эти ограничения действуют не первый день и такой пробки обычно не вызывают.

Крупных ДТП на этом участке не было, только два мелких столкновения попутных машин на 62-м и 53-м км внутреннего кольца, без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад». Вообще, диспетчерская служба управления масштабного затора не зафиксировала, хотя движение на этом участке всегда очень плотное.





Небольшой затор наблюдался и на ЗСД в районе Васильевского. ООО «Магистраль северной столицы» напоминает, что в двух правых полосах перед Корабельным мостом идёт ремонт деформационного шва до 21 ноября. «Технологически данный вид работ требует постоянного закрытия движения по двум полосам на несколько суток, к сожалению, он не может быть проведен вне часов пик. Все работы, при которых такая возможность имеется, осуществляются в ночное время или исключительно в выходные дни, – отмечается в сообщении. – В месте производства работ в пиковые часы возможно затруднение движения. <...> Незначительные ДТП в ситуации дорожных работ могут существенно ухудшить пропускную способность участка». Как раз такое случилось вчера.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:15, внутренняя сторона КАД, включая вантовый мост, 11,5 км, от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 9:21, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 30 минут. 9:12, проспект Стачек, 5,4 км, от проспекта Маршала Жукова до метро «Кировский Завод». Пробка продержалась 1 час 10 минут. 8:24, Бухарестская улица, Камчатская улица, 4,4 км, от улицы Белы Куна до Расстанного переулка. Пробка продержалась 2 часа. 9:06, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Локальный транспортный коллапс образовался на Краснопутиловской и соседних улицах, как всегда, из-за закрытия дорожного переезда. «Фонтанка» неоднократно писала об этой проблеме.

Притом что загруженность дорог была и остаётся на среднем уровне, сообщений о ДТП от очевидцев было довольно много. Приведём три: два ДТП с такси и одно со скорой.

«Рено Логан» задел карету скорой помощи на перекрёстке Светлановского проспекта и улицы Академика Бойкова, затруднив проезд, рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Яндекс.Такси» с пассажиром протаранило «Ладу Гранта» на перекрёстке Индустриального и Ириновского проспектов, а неподалёку, на Хасанской улице у Индустриального, таксист на «КИА» въехал сзади в белый автомобиль, поворачивающий во двор.