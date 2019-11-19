На Бабушкина из-под земли вырыли полкило психотропа. За «кладоискателем» пришла полиция

Полкило наркотиков вырыли из-под земли на одной из основных магистралей Невского района Петербурга. В ход вещества не пошли, так как о «кладе» узнали не только продававший и покупавший.

О передаче в райсуд дела предполагаемого наркодилера 19 ноября сообщает горпрокуратура. По версии следствия, местный житель 31 октября текущего года прикупил около 500 г психотропа. Продававший указал, где рыть землю — товар был спрятан в тайнике в земле на улице Бабушкина. Клиент с задачей справился, клад нашел. Но про сделку знала и полиция, которая пришла к нему домой и изъяла содержимое тайника.



