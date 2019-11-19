Рубль перестал колебаться: инвесторы впервые с 2014 года не ждут сильных изменений курса российской валюты

Ожидания инвесторов относительно колебаний курса рубля в ноябре опустились до минимума с докризисного 2014 года.

Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года, сообщает 19 ноября РБК со ссылкой на главного экономиста Нордеа Банка Татьяну Евдокимову.

Тем не менее, даже несмотря на минимальные значения, рубль продолжает входить в ТОП-10 самых волатильных валют развивающихся стран по версии Bloomberg.

19 ноября курс доллара составляет 63,75 руб. (+12,02 коп. к предыдущему значению), курс евро – 70,53 руб. (-13,39 коп. к предыдущему значению).

При этом стабильность может быть недолгосрочной. Снижение цен на нефть уже повлияло на российскую валюту, которая продемонстрировала накануне небольшое снижение. А в центре внимания рынка по-прежнему остаются новости относительно торговых переговоров между США и Китаем. В течение дня рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 63,5-64,5 руб., в паре с евро останется в диапазоне 70-71 руб., прогнозирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.



