Роспотребнадзор не нашёл загрязнения в воздухе Сегежа, где выпал жёлтый снег. Неизвестна и причина массовой гибели птиц

Роспотребнадзор Карелии не зафиксировал превышения нормы загрязняющих веществ в воздухе и воде в районе Сегежа и в соседних областях. По информации на сайте муниципального образования «Сегежское городское поселение», причину мора птиц пока также не удалось установить. Специалисты выяснили, что это не птичий грипп.

Жёлтый снег и массовая смерть животных испугали горожан в начале ноября. Ходили слухи о «страшном выбросе» с местного целлюлозно-бумажного комбината. Как стало известно 18 ноября, предприятие работает планово, аварий на нём не происходило.

Погибших птиц забрали на экспертизу: установить, какая болезнь их скосила, планируют к 22 ноября. В городе продолжаются проверки управления Росприроднадзора.



