Гособвинение пошло на понижение. За теракт в метро Петербурга зеленщице Каримовой просят 20 лет

На 20 лет в колонию общего режима может отправиться 47-летняя гражданка Узбекистана Шохиста Каримова, обвиняемая в подрыве поезда в метро Петербурга. Её роль в деле описана скромно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, 19 ноября представляющая Генпрокуратуру Надежда Тихонова попросила признать Каримову виновной в теракте, приготовлении к нему, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также в участии в террористическом сообществе.

Каримова жила в Подмосковье, работала зеленщицей в ресторане, там же трудился Аброр Азимов. По версии обвинения, именно он в марте 2017 года, вступив в активную фазу подготовки теракта, вовлёк в группировку её и своего соседа Ортикова.

Участие Каримовой, согласно материалам дела, свелось к тому, что она одолжила свой телефон Азимову для активации сим-карты. С неё, как зафиксировали биллинги и уверено обвинение, 1 и 2 апреля 2017-го звонили предполагаемому смертнику Акбаржону Джалилову с последними наставлениями.





Путём частичного сложения наказаний для подсудимой попросили 20 лет общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Каримову задержали в общежитии, там же в её сумочке нашли гранату РГД-5, запал и электродетонатор. Она заявила, что оружие было подброшено, а её следы на нём появились благодаря внепроцессуальным манипуляциям.

Десять её предполагаемых соучастников также не признают вину. Накануне гособвинитель запросила пожизненные сроки для братьев Азимовых и братьев Эрматовых, Ортикову – 28 лет, участие остальных оценено в 27 лет каждому. Каримова в списке фигурантов шла последней, попросить суд признать её виновной прокурор вчера не смогла. Подсудимой стало плохо, её осмотрели врачи, но в зал не подняли – перспектива вызывала у женщины истерику.