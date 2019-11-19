Горожане выбирают самых добрых людей Петербурга. Началось народное голосование за премию «Форма добра»

В Петербурге впервые проводится премия «ФОРМА ДОБРА ТОП 25: Самые добрые люди Петербурга». В жюри – жители Северной столицы.

Организаторами премии, которая проводится в рамках Международного дня добровольца, стали комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, добровольческое сообщество «ФОРМА ДОБРА», а также Ресурсный центр для добровольцев и НКО «Штаб-квартира».

Конкурс проводится в 25 номинациях. Среди претендентов представители некоммерческого сектора, добровольческого сообщества, органов власти, социально ответственного бизнеса, блогеры и представители СМИ.

«Первая ежегодная премия «ФОРМА ДОБРА ТОП 25: Самые добрые люди Петербурга» – это волнительное событие для добровольческого сообщества нашего города. Впервые в рамках Международного дня добровольца Правительство Санкт-Петербурга номинирует людей, которые активно участвуют в развитии добровольчества и благотворительности в нашем городе. Хочется верить, что это событие станет доброй традицией, и каждый год жители Петербурга будут узнавать имена и лица людей, которые делают наш город лучше», – поделилась своим мнением организатор Первой ежегодной премии добровольческого сообщества «ФОРМА ДОБРА ТОП 25: Самые добрые люди Петербурга» Кристина Станкевич.

В числе номинантов люди, которые на протяжении многих лет занимаются благотворительной и добровольческой деятельностью. Например, публицист, попечитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» и Фонда профилактики рака Александр Цыпкин; Елена Грачева, административный директор фонда AdVita («Ради жизни»), который помогает взрослым и детям с онкологическими заболеваниями; Ксения Чепига, креативный директор сети благотворительных магазинов «Спасибо!», оказывающий поддержку нуждающимся людям; Лада Ефимова, специалист по сопровождению Центра "Антон тут рядом", где занимаются молодые люди с синдромом Дауна, и многие, многие другие.

В числе номинантов и наша коллега – редактор рубрики «Доброе дело» Лиана Растёгина. Рубрика появилась на «Фонтанке» в 2008 году. Основной целью стало рассказать читателям о благотворительности, об организациях и людях, которые помогают, сложностях и достижениях в этой сфере. Немаловажную роль играют публикации о сборе средств на лечение детей и взрослых, на реализацию социальных проектов благотворительных организаций и даже на подарки к праздникам подопечным фондов. Благодаря этому и неравнодушию читателей «Фонтанки», удалось помочь очень и очень многим.

Проголосовать может любой желающий на сайте премии формадобра.рф. Голосование закончится в 23:59 (МСК) 5 декабря 2019 года. Отметим, что один человек может проголосовать только один раз. Победителей объявят 8 декабря.