Самый известный больничный клоун в мире пришел в Санкт-Петербургский Детский хоспис с курицей на голове

Патч Адамс — известный американский больничный клоун – развеселил пациентов Санкт-Петербургского Детского хосписа. Доктор красит волосы в синий цвет, носит пестрые шорты и смешную шапку в виде лохматой курицы, а вместо стетоскопа использует огромную соску. Но главное лекарство доктора Адамса — забота и внимание к маленькому пациенту и его близким. Настоящее имя «Целителя Адамса» – доктор Хантер Доэрти Адамс. Более 30 лет назад он, будучи профессиональным медиком, пришел к выводу, что смех ускоряет выздоровление и помогает справляться с болезнями. Так доктор Адамс придумал больничных клоунов, которые с тех пор стали появляться в разных странах.

Он и его команда ежегодно отправляются в путешествие по лечебным учреждениям и детским домам всего мира, чтобы помогать детям бороться с недугами с помощью смеха и хорошего настроения. Свое путешествие по больницам Петербурга Патч Адамс и его команда начали с визита к самым маленьким пациентам Детского хосписа. Трехлетнему Феде понравились песенки Адамса, а Марьяша, которой недавно исполнился год, пыталась ухватить клоуна за большой красный нос. Патч Адамс уделил общению с каждым ребёнком не менее получаса. «Революция любви начинается с себя», – говорил он при этом.

О жизни доктора Адамса голливудский режиссёр Том Шедьяк снял фильм «Целитель Адамс», в котором клоуна сыграл Робин Уильямс. В Петербурге команда Патча Адамса проведет несколько дней, посещая разные лечебные учреждения города и развлекая их маленьких пациентов.