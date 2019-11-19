«Силовые машины» с отечественной турбиной станут конкурентами. Siemens может расстаться с Мордашовым

Партнерство немецкого концерна Siemens с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова по производству газовых турбин разваливается. Немцы даже рассматривают выкуп акций в совместном предприятии СТГТ (в котором у них 65%), заявил 19 ноября глава компании Александр Либеров в интервью «Коммерсанту».

«На текущий момент действует соглашение о совместном предприятии с «Силовыми машинами», но мы не исключаем, что воспользуемся правом «дуэли» в 2021 году, – заявил Либеров. – Мы также не исключаем участия «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) в качестве потенциального партнера — это сильный игрок с государственным участием. Но я хочу подчеркнуть, что мы будем действовать в соответствии с законодательством и с теми соглашениями, которые у нас есть в рамках СП».

Напомним, что Мордашов активно инвестирует в создание отечественных турбин. На ЛМЗ воссоздано российское конструкторское бюро газотурбинных установок, куда вернулась плеяда специалистов из СТГТ и работает над турбинами двух видов: ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Кроме того, миллиардер Мордашов уже попросил правительство не заключать с немцами специнвестконтракт (СПИК), а поддержать отечественного производителя.

«Силовые машины» как партнер по СП тоже считаются стороной, которая подала на СПИК. А дальше вопрос, я думаю, больше к самим «Силовым машинам», потому что, если они будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным», – объяснил Либеров.



