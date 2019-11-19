Автор закатанного в асфальт екатеринбургского «супрематического креста» Покрас Лампас распишет здание в Лондоне

Петербургский художник-каллиграфитист Арсений Пыженков, который работает под творческим псевдонимом Покрас Лампас, распишет фасад здания магазина Dover Street Market в Лондоне и устроит персональную выставку в Дубае. Такие планы он озвучил в интервью ТАСС.

Как 19 ноября сообщает информагентство, вместе с ним работать над «огромным расписным фасадом» будет Рей Кавакубо, художник и дизайнер японского люксового бренда Comme des Gar?ons. Результат презентуют 29 ноября. Помимо выставки в Дубае в 2020 году, Лампас также планирует организовать «выставочный групповой проект» в России. Он разместится в московском Манеже в конце декабря. По признанию популярного художника, сейчас его не очень интересуют сольные выставки.

В июле 2019 года огромный крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича, нарисованный Лампасом на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, закатали в асфальт коммунальщики. Позже художник не только восстановил рисунок, но и устроил целую акцию: ролик о судьбе работы и цензуре стал часть Фестиваля Света в Берлине. В разговоре с журналистами Пыженков заявил, что если первый вариант – «супрематический крест» – говорил о творчестве Малевича, то став «метасупрематическим» после починки, попал «в контекст городской среды и через него изменил свою форму и свой смысл».



