«Скоро избавлюсь от работы». НТВ отправило Боярского на пенсию

Участие в столичном арт-футбольном фестивале к юбилею Льва Яшина для петербургского мушкетера обернулось внезапными откровениями. Разговор со съемочной бригадой передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ о юбилее (26 декабря актеру исполнится 70) привел к заголовкам «Боярский уходит со сцены».

В ролике длиной около шести минут, который вышел 17 ноября, народный артист говорит о том, что здоровье ни к черту и его давно уже поддерживают «одни медсестры, но зато успешно». Что к 70-летнему юбилею он подходит с раздражением, так как ждет, чтобы «скорее закончилось это идиотское число» и он «спокойно мог жить».

Об уходе говорят журналисты, сам Боярский уверяет, что работа не была ему нужна никогда и сейчас ему не хочется «пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит», а сам бы он больше времени проводил с внуками, особенно младшими, ведь смотреть, как они спят, – одно удовольствие.



