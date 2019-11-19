Горло барану в Шушарах перерезал отец жениха. За жестокость на публике ему возбудили уголовное дело

После свадьбы с национальным колоритом в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Отсечение головы барана на глазах у невесты сочли преступным.

По информации «Фонтанки», 19 ноября полицейским следствием Пушкинского района возбуждено редкое уголовное дело по части второй статьи 245 УК – «Жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц с публичной демонстрацией». Подозреваемым стал 45-летний приезжий из Азербайджана. По данным редакции, он является отцом жениха, праздновавшим свадьбу 15 ноября в Шушарах.

Ранее «Фонтанка» сообщала об агрессивной сцене под окнами дома на Старорусском проспекте поселка Шушары. Тогда в полицию пожаловалась одна из очевидцев. В результате полицейскими и было установлено, что 15 ноября во дворе этого дома представители диаспоры совершили ритуал, по их традиции, обязательный при свадьбе. Конечно же, обряд наблюдали невеста и гости.

Остальное же лежит в плоскости мнений: уступать ли обрядам тех, кто приехал с Кавказа, или понуждать их жить по-петербургски.





Впрочем, даже единоверцы не в восторге от случившегося в Шушарах. Так, портал IslamNews называет подобное «казусом» и не одобряет жертвоприношений в жилом массиве, где эту сцену могли наблюдать не только взрослые, но и дети. «Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций и обычаев, где бы я ни находился. Но так прямо у парадной принести жертвоприношение – это уже перебор. Это можно было сделать где-нибудь на поле за городом, выехать всем кортежем и культурно приехать во двор к себе», – приводит портал мнение одного из комментаторов истории в соцсетях.

Напомним, баранов публично в Петербурге режут уже не впервые. Особенно отметился Курбан-байрам 2013 года. Днем 15 октября на территории общежития на Балтийской улице устроили жертвоприношение: были убиты два барана. Сотрудники ближайших офисов вызвали полицию. Подобное в тот день происходило на улице Пугачева, 5 – 7, на территории ЦПРП «Энергосервис», и на стройке апарт-отеля Avenue-Apart (улица Академика Павлова, 5Д).