Хотят делать саке. В Петербурге японцы. Но ГОСТа нет

Российские нормы пока не позволяют делать напиток по японской технологии и даже ввозить необходимые для этого ингредиенты. Бизнес из Страны восходящего солнца ищет поддержки у Смольного.

Традиционные емкости для саке//DPA/PHOTAS/ТАСС

О желании локализовать в Петербурге производство саке японские предприниматели рассказали в ноябре на встрече с вице-губернатором Олегом Марковым в рамках Петербургского международного инновационного форума, сообщила пресс-служба Смольного. Но выпить рюмку рисового вина местного разлива удастся, вероятно, не скоро: на массовый спрос рассчитывать не приходится, а добиться смены ГОСТов ради крафтового производства будет непросто, говорят эксперты. Японский бизнес настроен оптимистично: получилось у виски, значит есть шанс и у саке.

Как стало известно «Фонтанке», с идеей сделать русско-японскую дружбу крепче — во всех смыслах этого слова – выступила компания MTС Japan, которая занимается импортом японских товаров, а также консультирует предпринимателей из Страны восходящего солнца по ведению бизнеса в России. За плечами её директора Кадзухико Кидзимы несколько собственных стартапов, в том числе сеть раменных Chou Do, которые он развивает совместно с владельцем «Буше» Олегом Лега.

В MTС Japan подтвердили, что рассматривают запуск собственной сакеварни, но подчеркнули, что считают этот проект не столько коммерческим, сколько культурным. Сейчас импортное саке не пользуется в России спросом в первую очередь из-за цены. К примеру, на сайте одного из известных дистрибуторов алкоголя можно найти продукцию от 490 рублей за 0,18 литра до 9 900 за 0,75 литра. В родной Японии та же бутылка может стоить в 3-4 раза дешевле, сокрушаются предприниматели.

Сколько будет стоить произведенный в России напиток, в MTС Japan не уточнили, но отметили, что почти все ингредиенты для выпуска можно найти на внутреннем рынке. Предполагаемые объемы выпуска тоже не раскрываются. Но компания подчеркивает, что они вряд ли будут большими: первым потребителем станут собственные раменные. Пока у Chou Do одна точка в ТРК «Сити Молл», до конца года откроется еще три. В следующем году ожидается запуск 10-15 ресторанов в Петербурге и Москве, в том числе по франчайзингу. Позже компания хочет начать поставки в другой общепит с японской тематикой, а затем, если продукция придется по душе потребителю, и в сетевую розницу.





Инвестиции в запуск сакеварни в MTС Japan оценивают в 20 млн рублей. Уже есть предварительная договоренность о поддержке с министерством сельского хозяйства и министерством экономики Японии, вложиться в проект готовы производители саке, а также частные инвесторы из Страны восходящего солнца, сказали в компании, но конкретных интересантов не раскрыли.

Но пока планы предпринимателей рискуют сложиться в оригами. Проштудировав российские ГОСТы, в MTС Japan не обнаружили ничего похожего на саке. А раз нет стандарта, то и лицензию на выпуск напитка не получить.

Саке, которое получают путём сбраживания сусла на основе риса и пропаренного рисового солода, не похоже на традиционные европейские виды алкоголя, так что отнести его к какой-либо группе затруднительно.

Самое близкое, что предпринимателям удалось найти в отечественных ГОСТах, — это солодовые напитки. Согласно стандарту, к ним относится продукция, приготовленная на основе обработанного сброженного сусла, крепостью не менее 1,5% и не более 7%, с добавлением или без добавления сахара. Сусло может получаться путем спиртового брожения солода и/или зернового сырья, а также продуктов его переработки. К зерновому сырью можно отнести и рис, но по нормативам крепости 16-градусное саке в российский стандарт явно не вписывается.

ГОСТ — это самое большое препятствие, которое не позволяет производить продукт в России. Но не единственное. У импортера также пока нет понимания, как доставлять из Японии грибок кожи (кодзи), который необходим для производства напитка: подходящих для него классификаторов таможенники не предусмотрели.

На Петербургском международном инновационном форуме MTС Japan попросила содействия у Смольного: у префектуры Саката, которая славится своими сакеварнями, давно налажены дипломатические связи с Северной столицей, поэтому и подступиться к федеральным стандартам решили через петербургских чиновников.

По данным таможенной статистики, всего Япония импортировала в Россию в 2018 году напитки на 5,3 млн долларов. Отдельно саке в данных не выделяется, но на категорию «этиловый спирт с концентрацией менее 80%», по которой, вероятнее всего, и проходит рисовое вино, пришлось 1,6 млн долларов. Больше только у категории пиво (1,9 млн долларов).





Задуматься о включении в ГОСТ японских сакеваров мог вдохновить опыт изготовителей виски, считает Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА). После того, как в 2015 году был издан, а в 2017-м вступил в силу ГОСТ на виски, выпуск напитка в России локализовали William Lawson’s и Diageo. Впрочем, 90% российского виски по-прежнему производят из импортного дистиллята, отмечает эксперт.

В случае с саке российские законодатели вряд ли пойдут на изменение ГОСТа, если речь идет о небольшом крафтовом производстве «для собственных нужд», говорит Вадим Дробиз. Но и массового спроса ждать неоткуда. «Саке — это продукт для среднего класса, он конкурирует с дорогим с импортным вином. Но вряд ли кто-то захочет покупать саке российского производства», – подчеркивает он.

Но японские производители не теряют надежду приучить россиян к своему продукту. «Еще несколько десятков лет назад западные спиртные напитки тоже не пользовались особым спросом в Японии, а сегодня их можно встретить везде», – рассказывала Румико Обата, исполнительный вице-президент сакеварни с японского острова Садо в ходе выставки «Японо-российский форум и Деловые переговоры», которая прошла в Москве 15 ноября, в тот же день, что MTС Japan представляла свои планы на Международном инновационном форуме в Петербурге.

Вице-губернатор Олег Марков поддержал начинание MTC Japan, сообщили в его аппарате. Искать конкретные формы для поддержки предстоит комитету по внешним связям, к которому подключится комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. А пока вице-губернатор предложил японским бизнесменам «подумать об идее производства безалкогольных и слабоалкогольных напитков».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»