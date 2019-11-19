Отработка кувырков: безответственные водители на Ветеранов и Композиторов опрокидывались, наезжая на стоячие машины

Два «перевёртыша» в Петербурге остались без водителей: один, нетрезвый, отправился в больницу, а второй и вовсе пропал.

Ночью несознательный юнец спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе городе. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла 19 ноября около 1:30 в «кармане» у дома 114 по проспекту Ветеранов. По предварительным данным, 20-летний мужчина на ВАЗ-21140 совершил наезд на стоящие «БМВ» и «Ладу Ларгус». «Ларгус» отбросило в «Тойоту», а её – в «Фольксваген». ВАЗ перевернулся на крышу.

Предполагаемый виновник – единственный пострадавший, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У парня, по данным «Фонтанки», нашли алкогольное опьянение (0,43 мг/л), зато водительского удостоверения и полиса ОСАГО у него не оказалось.





Второе ДТП было уже утром, около 9, в Выборгском районе Петербурга – во дворах на пересечении Выборгского шоссе и улицы Композиторов. «Водитель «Митсубиши» влетел в арку дома, попутно зацепив несколько машин, проехал по двору метров 50 и, используя «Ниссан Кашкай» как трамплин, крутанул тулуп», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель, по их словам, предположительно, бел нетрезв; он быстро выбрался из машины и скрылся.

Любопытно, что на одной из фотографий видно автомат, лежащий на днище «перевёртыша».

Обстоятельства ДТП выясняются.