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19.11.2019 11:27
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В ЖК «Кирилл и Дарья» завершается благоустройство территории

В ЖК «Кирилл и Дарья» завершается благоустройство территории

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» завершает благоустройство территории II очереди ЖК «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома планово готовятся ко вводу в эксплуатацию.

«К середине ноября уже завершено асфальтирование проезжей части рядом с домами, заканчиваются работы по устройству тротуаров, газонов, безопасного тартанового покрытия игровых и спортивных площадок. Уже установлены все малые архитектурные формы – игровые комплексы, качели, детский спортивный комплекс и стенка для workout, велопарковки, высажены деревья, кустарники и декоративные травы. Сегодня в продаже во II очереди жилого комплекса остались единичные двухкомнатные квартиры с отделкой. Стоимость начинается от 7,5 млн рублей», – рассказывает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

В самих домах подходят к финалу отделочные работы в квартирах, завершается оклейка стен, укладка ламината, монтаж межкомнатных дверей. Напомним, все квартиры будут передаваться владельцам с чистовой отделкой уровня «комфорт+», ряд квартир – со встроенными кухнями. Меблировка и отделка в таких квартирах уже завершена.

Жилой комплекс «Кирилл и Дарья» возводится в Калининском районе, на проспекте Маршала Блюхера, 12, в 15-минутной шаговой доступности от метро «Лесная». Комплекс включает три 13-16-этажных дома на 871 квартиру. На 1-ых этажах разместятся коммерческие помещения, которые обеспечат жильцов дополнительной инфраструктурой. Для автомобилистов предусмотрен встроенно-пристроенный паркинг. В холлах домов выполнена авторская отделка в эко-стиле, предусмотрены места для колясок. На всей территории комплекса организовано видеонаблюдение, за порядком следит специализированная служба охраны. Дома передаются на эксплуатацию УК «КВС-Сервис».

ЖК «Кирилл и Дарья» возводится в две очереди. I очередь уже введена в эксплуатацию, сдача II очереди намечена на конец 2019 года.  

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)  

 

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