Наводнению из «Медного всадника» 195 лет. Ученые предостерегают: Нева может подняться и посильнее

Метеорологи Петербурга отмечают важную профессиональную дату: 195 лет со дня катастрофического наводнения в городе. К ним могут присоединиться и филологи — стихия вдохновила Пушкина на написание поэмы «Медный всадник».

О годовщине напоминает Северо-Западный гидрометцентр. 19 ноября 1824 года (по старому стилю, 7 ноября), вода в Неве поднялась на 4 метра 21 сантиметр. Это самое сильное из зафиксированных наводнений. В сентябре «Фонтанка» вспоминала другую подобную катастрофу, которая произошла уже в ХХ веке, 23 сентября 1924 года. Но она уступала по размаху: вода поднялась на 3 метра 80 сантиметров.

Александр Сергеевич Пушкин во время потопа 1824 года находился в Михайловском, но, пользуясь рассказами очевидцев, описал бедствие в своей поэме «Медный всадник»: «Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась».

Между тем ученые утверждают, что это не предел.





«Подъемы в устье Невы могут быть и значительно больше наблюдавшихся: по расчетам института «Ленгидропроект», с вероятностью 1 раз в 1000 лет подъем уровня воды в устье Невы может достигать 4,87 м, а 1 раз в 10000 лет – 5,40 м», – говорится в материалах на сайте Северо-Западного гидромета.

Там же приводится статистика, согласно которой число наводнений на Неве растет от века к веку: «В XVIII столетии произошло 75, в XIX – 77, в XX – 138 наводнений, причем в первой половине XX столетия – 57, а во второй – 81 наводнение. Как видно, в XX веке частота их резко увеличилась. За семь лет нового тысячелетия уже произошло 15 наводнений».

Словом, одна надежда на петербургскую дамбу.