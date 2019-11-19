По фронтовым местам. Российские туроператоры открыли новое направление – Сирию

Турфирмы спустя восемь лет начали организовывать поездки в Сирию, несмотря на предостережения МИДа.

«Сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Пока им удалось свозить в Сирию 50 человек при стоимости тура свыше 100 тысяч рублей», – сообщает 19 ноября издание «Коммерсант».

Желающим операторы предлагают перелет в Бейрут, где все последнее время проходят массовые протесты, а затем тур на автомобилях по местам соседней арабской республики, включая Дамаск, Пальмиру и Алеппо.

Туристические фирмы отмечают, что возили туристов и ранее, однако последние восемь лет обстановка не позволяла включать это направление в список услуг. Операторы указывают, что большая часть страны сейчас под контролем сил правительства, кроме провинции Идлиб, куда путешественников из России не возят.





Сейчас желающих посетить страну не так много, однако потенциальная аудитория оценивается в десятки тысяч человек.

При этом на сайте МИД России указано, что внешнеполитическое ведомство «не рекомендует российским гражданам посещать Сирию с любыми целями». Этой стране дипломатами присвоена «высшая степень террористической угрозы».

По оценкам погранслужбы ФСБ России, в 2019 году турпоток из РФ в Сирию вырос до 334 человек. Это в три раза больше, чем годом ранее.