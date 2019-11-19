Артистов Мариинки в «Зарядье» свалил золотистый стафилококк. У московской доставки еды изъяли почти тонну некондиции

Золотистый стафилококк стал причиной расстройства желудков артистов Мариинского театра, выступивших в московском концертном зале «Зарядье».

Как сообщает столичное управление Роспотребнадзора 19 ноября, специалисты ведомства проверили кейтеринговую компанию «Дело вкуса», услугами которой воспользовались петербуржцы. В цехе предприятия зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм, также не нашлось и документов, подтверждающих безопасность сырья. Изъято 988 кг различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий блюд, готовых к отправке.

«В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка. Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха», — уточнили в Роспотребнадзоре.

После обеда из ланч-боксов, доставленных компанией «Дело вкуса», на боли в животе пожаловались 13 человек, шестерых, в том числе ребёнка, госпитализировали. По результатам проведённых исследований у 9 больных выявлен единый возбудитель — золотистый стафилококк.





«Проведенная экспертиза подтвердила идентичность возбудителя пищевой токсикоинфекции, выделенного у заболевших, персонала и продукции цеха», — добавили в ведомстве.

Пищевой цех опечатан. Материалы административного дела в отношении ИП Анисимова находятся на рассмотрении в Бабушкинском районном суде. Результаты эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Роспотребнадзор уже приостанавливал работу московского кейтеринга, но тогда бизнесмен выкрутился и, создав новое юридическое лицо, продолжил работать.