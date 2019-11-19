Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в суд на новое рассмотрение

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой вернули для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы в новом составе.

Как сообщает ТАСС, 19 ноября решение принял президиум Московского городского суда. Таким образом, было удовлетворено требование замгенпрокурора Леонида Коржинька, который просил отменить возврат дела в прокуратуру. Особо подчёркивается, что новое рассмотрение будет проходить в особом порядке – без исследования доказательств.

Дело Нины Масляевой в 2018 году выделили в отдельное производство: из всех фигурантов дела «Седьмой студии» она одна пошла на сделку со следствием, признала вину и заявила, что выполняла указание режиссёра Кирилла Серебренникова и похищала выделенные деньги вместе с руководителем «Седьмой студии» Юрием Итиным, главой «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским. Сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум якобы была в курсе происходящего.

Первого ноября Мещанский суд Москвы начал повторное рассмотрение дела «Седьмой студии», но не стал брать подписки о невыезде с его участников. По версии следствия, при реализации проекта «Платформа» культурные деятели получали значительные зарплаты и суммы на закупку необходимого реквизита для постановок, расписывались за меньшие и таким образом присвоили около 130 миллионов рублей. Ранее экспертиза показала, что команда Кирилла Серебренникова «не украла у государства, а сэкономила»: реализация «Платформы» стоила больше, чем на неё выделялось.



