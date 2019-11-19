Турция и Азербайджан готовятся запустить свой газопровод. Он станет конкурентом «Турецкого потока»

Трансанатолийский газопровод TANAP будет запущен в конце ноября, чтобы продавать азербайджанский газ через Турцию.

«TANAP – это один из наших самых важных проектов. Мы планируем запустить его 30 ноября с церемонией, на которой будут присутствовать президент Азербайджана [Ильхам Алиев] и наш лидер [Реджеп Тайип Эрдоган]», – цитирует 19 ноября турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза издание Daily Sabah.

По его словам, проект будет важен и для Европы, так как еврочиновники рассчитывают на долгосрочные контакты и безопасные маршруты доставки газа. «Турция – важный переходный пункт и партнер в этом отношении», – заверил Донмез.

TANAP протяженностью 1850 километров образует основу так называемого Южного газового коридора (SGC) для доставки газа с месторождения Шах-Дениз-2 в Азербайджане на рынки Европы.

Азербайджанский проект станет конкурентом российского «Турецкого потока», который пройдет по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он состоит из двух ниток: первая – для снабжения газом рынка Турции, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. 19 ноября прошлого года в торжественной церемонии запуска первой нитки приняли участие президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



