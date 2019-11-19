На Московском шоссе легковушке промяло крышу. Рядом видели мёртвого лося

Несмотря на то, что брачный сезон у лосей закончился, их всё равно можно встретить на дорогах. Очевидцы сообщают о погибшем в ДТП животном на территории Санкт-Петербурга.

На Московском шоссе у поворота на Московскую Славянку, то есть перед пересечением с Колпинским шоссе, в правом ряду лежит сбитый лось и стоит белая «Шкода» с мятой крышей, написал Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях подписчица Катерина подтверждает: «Бедный лосик. Проезжала мимо, лежал». По словам Светланы, лоси часто выходят на Московское шоссе ближе к Тосно, «за это лето два раза видела».

Об осеннем периоде активности этих животных предупреждал комитет по природопользованию Смольного: если вы заметите лося на трассе, лучше остановиться или на низкой скорости покинуть место. 30 октября из-за столкновения с лосем задержался поезд «Аллегро».



