К звездам без США. Роскосмос пока не решил, пустит ли американских астронавтов на российские «Союзы»

Роскосмос примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях «Союз» в ближайшее время, сообщили 19 ноября РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

«Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы», – сказали в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. В состав экипажей впервые за 19 лет вошли только российские космонавты. Ни один зарубежный астронавт в экипаж не включен, несмотря на то, что НАСА ранее направило в Роскосмос письмо с просьбой выделить по одному месту в «Союзах» для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых американских космических кораблей.



