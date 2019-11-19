Полторы тонны «синтетики» в месяц. В Подмосковье накрыли крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. Об этом сообщает сайт МВД 19 ноября и показывает кадры оперативной съемки.

Подпольное производство располагалось на территории фермерского хозяйства в Серпуховском районе. В двух помещениях располагались реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям. Мощность производства специалисты оценили в полторы тонны «синтетики» в месяц. Товар продавали через даркнет в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятию, Хабаровский и Приморский край.

Оперативники застали химиков за работой.





«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование», — отметили в МВД.

Задержаны трое приезжих с Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ сообщила о спецоперации, которая проходила по всей стране. Было изъято 440 кг различных наркотических средств стоимостью до 650 миллионов рублей. Задержано 7 курьеров. Товар по разным регионам страны развозили из Москвы и Петербурга.