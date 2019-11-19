Следственный комитет показывает, как подростки в Петербурге совершили вооруженный налет на микрокредитную организацию. Само дело отправлено в суд

Трое восьмиклассников окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение, совершенное в марте этого года во Фрунзенском районе. Добычей, за дележом которой их и застали полицейские, стали 2900 рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 19 ноября, утром 22 марта 2019 года старшеклассники встретились на территории Московского района, где один из них передал остальным пистолет и маску для лица.

«Далее, действуя согласно отведенным ролям в преступлении, второй обвиняемый с целью отвлечения внимания работников указанной коммерческой структуры вошел в помещение. Затем третий обвиняемый достал пистолет и произвел в стеклянную перегородку не менее двух выстрелов из него, потребовав передать ему денежные средства. После того, как работник коммерческой структуры передал нападавшему конверт, в котором находились 2 900 рублей, соучастники скрылись с места происшествия», – сообщает пресс-служба.





Как писала «Фонтанка», школьников задержали полицейские Фрунзенского района, которые получили ориентировку на разбойников и в магазине недалеко от пострадавшей организации застали две субтильные фигуры за тратой посильно нажитого.

Использованным при разбое оружием оказался боевой пистолет Макарова. Мальчиками — четырнадцатилетние школьники, помешанные на аниме с эротическим акцентом.

На данный момент в зависимости от степени вовлеченности в нападение подростки обвиняются в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном повреждении чужого имущества.