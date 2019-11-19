Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +3
$ 63.77р
70.63р
12:58 19.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
19.11.2019 10:24
Печать

Следственный комитет показывает, как подростки в Петербурге совершили вооруженный налет на микрокредитную организацию. Само дело отправлено в суд

Трое восьмиклассников окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение, совершенное в марте этого года во Фрунзенском районе. Добычей, за дележом которой их и застали полицейские, стали 2900 рублей.

мвд.рф

Как сообщает пресс-служба СК РФ 19 ноября, утром 22 марта 2019 года старшеклассники встретились на территории Московского района, где один из них передал остальным  пистолет и маску для лица.

«Далее, действуя согласно отведенным ролям в преступлении, второй обвиняемый с целью отвлечения внимания работников указанной коммерческой структуры вошел в помещение. Затем третий обвиняемый достал пистолет и произвел в стеклянную перегородку не менее двух выстрелов из него, потребовав передать ему денежные средства. После того, как работник коммерческой структуры передал нападавшему конверт, в котором находились 2 900 рублей, соучастники скрылись с места происшествия», – сообщает пресс-служба.


Как писала «Фонтанка», школьников задержали полицейские Фрунзенского района, которые получили ориентировку на разбойников и в магазине недалеко от пострадавшей организации застали две субтильные фигуры за тратой посильно нажитого.

Использованным при разбое оружием оказался боевой пистолет Макарова. Мальчиками — четырнадцатилетние школьники, помешанные на аниме с эротическим акцентом.

На данный момент в зависимости от степени вовлеченности в нападение подростки обвиняются в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном повреждении чужого имущества.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      19.11.2019 11:27

      В ЖК «Кирилл и Дарья» завершается благоустройство территории

      Группа компаний «КВС» завершает благоустройство территории II очереди ЖК «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома планово готовятся ко вводу в эксплуатацию.
      18.11.2019 17:10

      «Алмаз – Антей» представит на выставке «Транспорт России» возможности холдинга в сфере аэронавигации

      «Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке «Транспорт России», которая пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 19 по 21 ноября 2019 года.
      ПАО «Группа ЛСР»
      18.11.2019 15:50

      Жилые комплексы «Группы ЛСР» «Цветной город» и «Шуваловский» стали победителями конкурса «Строймастер-2019»

      Во Дворце труда Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Строймастер-2019». В номинации «Лучшая строительная площадка - 2019» диплом I степени получил жилой комплекс «Шуваловский», а диплом II степени – жилой комплекс «Цветной город».
      pixabay.com
      18.11.2019 15:35

      29 ноября – круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банковского сообщества, лизинговых компаний, экспертов рынка и предпринимателей принять участие в круглом столе в: «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»
      «Аквилон Инвест»
      18.11.2019 15:04

      «Аквилон Инвест» построит экопарк

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» реализует проект благоустройства от агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» в жилом комплексе «FoRest Аквилон» в Каменке.
      Setl City
      18.11.2019 13:17

      Setl Group построил участок Ручьевского проспекта в Мурино

      Холдинг Setl Group полностью завершил строительство Ручьевского пр. в Мурино возле последних очередей жилого комплекса «GreenЛандия». Дорога проложена от ул. Шувалова до Воронцовского бульвара. Ее длина – около 500 метров.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.11.2019 11:52

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,6 – 1,75 п.п. Теперь кредит на строящееся жилье можно оформить по ставке от 9% годовых.
      РСТИ (Росстройинвест)
      18.11.2019 11:30

      РСТИ стал победителем конкурса «Строймастер-2019»

      14 ноября в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей конкурса «Строймастер-2019». Жилой комплекс «Два ангела» от холдинга РСТИ (Росстройинвест) победил в номинации «Лучший бытовой городок».
      ПСК
      18.11.2019 11:15

      ПСК представил дизайн входных групп апарт-комплекса Start

      Входная группа каждой из трёх секций Start будет оформлена по индивидуальному дизайну, в своей палитре. Цвета подобраны с учётом характера комплекса, спроектированного для молодых специалистов. Первым утверждённым цветом стал оранжевый – символ молодости, яркости и динамичности.
      ПСК
      18.11.2019 11:02

      ГК «ПСК» начнёт передачу ключей ЖК «Славянка» в январе 2020 года

      Жилой комплекс уже построен и готов к заселению. ЖК «Славянка» — это ответ на квартирный вопрос для семей, которые ищут варианты по разумной цене в пределах города.
      ПАО «Группа ЛСР»
      15.11.2019 17:21

      «Группа ЛСР» завоевала награды в авторитетном строительном рейтинге

      Издание «Деловой Петербург» представило ежегодный рейтинг строительных компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Группа ЛСР» стала победителем в двух номинациях.
      Setl City
      15.11.2019 16:26

      «Петербургская Недвижимость» предлагает мебель для новой квартиры от 500 рублей в день*

      Клиенты компании могут приобрести стильный и качественный комплект меблировки на удобных условиях: в рассрочку без первого взноса с платежом всего от 500 рублей в день*.