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Происшествия
19.11.2019 09:56
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Выход из квартиры по связанному белью закончился реанимацией на северо-востоке Петербурга

Мужчина, попытавшийся спуститься с пятого этажа жилого дома по верёвке из связанного белья, попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. 

Как стало известно «Фонтанке», житель Петербурга не удержался и сорвался вниз накануне, днём 18 ноября. Он выжил, но получил серьёзную травму живота. Медики также зафиксировали отравление неизвестным веществом. Судя по всему, решение спускаться вниз столь необычным способом было не совсем осознанным и весьма спонтанным. В квартире на проспекте Энтузиастов, 47/1, 35-летний пострадавший был один, удержать его было некому. 

Зимой 2019 года подобная история закончилась более благополучно: житель Кировского района пытался спуститься с балкона по верёвке из свитеров. Он не расшибся, но был передан психиатрам.

 


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