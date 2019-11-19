«Концентрации протестных мыслей в соцсетях». Госдума нашла в России «лагеря», где иностранные государства обучают организации протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в регионах страны «лагеря», в том числе и «виртуальные», где россиян учат организовывать протесты. Как пишет «Коммерсант», участников таких собраний предлагают наказывать уголовно.

По данным издания, комиссия насчитала 12 стран Европы и США, которые «проявляют активность» в России. Помимо этого депутаты составили список из 50 юрлиц, иностранных физлиц и российских физлиц, работающих за деньги из-за границы. Однако подробности влияния и названия пока не разглашаются. Но глава комиссии Владимир Пискарев заявил, что материалы об обнаруженных попытках иностранных СМИ, НПО и НКО влиять на внутреннюю политику в 19 регионах России будут направлены в Минюст и Генпрокуратуру.

Члены комиссии не смогли уточнить, как работают эти финансируемые из-за рубежа учебные площадки и где они находятся. Но депутат Адальби Шхагошев заявил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные». По его словам, речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».

Предполагается, что законопроект об уголовной ответственности за организацию протестных акций для тех, кто прошел обучение в упомянутых «лагерях», будет внесен в Госдуму в следующем году.



