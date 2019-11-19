Мать сообщила о пропаже студента петербургского колледжа. Пока его искали, в полицию поступило заявление о педофилии

В Петербурге задержан студент колледжа. Несовершеннолетний ушёл из дома, а когда его нашли, он стал подозреваемым по уголовному делу о насилии над ребёнком.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, накануне с заявлением в полицию обратилась 30-летняя жительница посёлка Романовка во Всеволожском районе Ленобласти. Женщина рассказала о взрослом общении своего двоюродного брата, студента Университетского политехнического колледжа, со своей 4-летней дочерью. 16-летний юноша приходится девочке дядей. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Парень меж тем оказался в розыске: 16 ноября он уехал из дома в посёлке Романовка на учёбу в Петербург и не вернулся. В полицию с заявлением о пропаже пошла его мама. К шести вечера 18 ноября студента нашли и задержали на улице Кораблестроителей на Васильевском острове. Не исключено, что бегство было связано с нехорошими подозрениями родных.



