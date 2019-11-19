В ДТП на КАД, где у кроссовера вырвало колесо, пострадали пять человек

Шесть человек пострадали в результате двух ночных аварий в Санкт-Петербурге 19 ноября в течение 40 минут.

О самих ДТП «Фонтанка» уже писала со ссылкой на очевидцев. Официальную информацию и данные о состоянии пострадавших теперь сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

В аварии на КАД у съезда на Шафировский в 2 часа ночи травмы получили пять человек: 30-летний пассажир «Митсубиши» – тяжёлые (очевидцы писали, что он лишился руки), а 33-летний водитель и ещё три пассажира – средней степени тяжести. 46-летний водитель «Лексуса» остался цел.





В тяжёлом состоянии был госпитализирован и 18-летний водитель ВАЗ-21103, въехавший в опору освещения на Ленинском проспекте, 88, около 2:40. По предварительным данным ГИБДД, других участников в этой аварии не было.