Найти и уничтожить подводную лодку. Россия начала учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация. Об этом 19 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб», – говорится в сообщении.

В частности, в учениях принимают участие фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и суда вспомогательного флота.

По легенде учений экипажам кораблей придется вести морской бой, найти и уничтожить подводную лодку, обнаружить и нанести удар по береговому командному пункту, отразить атаки средств воздушного нападения условного противника.



