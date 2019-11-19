Каршеринг «Рено» подставился под удар «тёзки»: ДТП на Богатырском попало на видео

Столкновение двух Renault в Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировал видеорегистратор. Один из них – каршеринговый «Каптюр».

Как сообщили очевидцы ночью 19 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером на пересечении Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы каршеринг «Рено» сервиса «Яндекс.Драйв» поворачивал налево и не пропустил встречный «Рено».





И сотрудники ГИБДД, и сотрудники МЧС приехали быстро, отмечают в группе. Пожарные смыли с асфальта технические жидкости. Судя по всему, авария обошлась без серьёзных травм.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

За предыдущие сутки в ДТП попали как минимум три машины «Яндекс.Драйва», в том числе один «Каптюр»: двое запрыгнули на поребрики и один не смог разъехаться с машиной «Яндекс.Такси».