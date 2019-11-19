Похитителя полсотни мобильных телефонов задержали с ними на «Юноне». После налётов на «Мегу» он таился год

Жителя Парголово, которого подозревают в хищении более полусотни мобильных телефонов, задержали на «Юноне» с поличным. На мужчину вышла опергруппа уголовного розыска, с предприимчивого гражданина взяли подписку о невыезде.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 19 ноября, любитель телефонов скрывался почти год: первую вылазку совершил еще 20 ноября 2018 года и вынес из салона связи «Теле-2» в «Меге Парнас» десять мобильников. Не встретив сопротивления, вошёл во вкус, немного подождал и в ночь на 5 февраля 2019 года зашёл в «Смарт Оранж» в том же торговом центре и забрал сразу 52 телефона. Общая сумма украденного за две ходки – немногим больше миллиона рублей.

На рынке мужчину задержали вечером 10 ноября. В отношении него возбудили уголовное дело и изъяли часть похищенных гаджетов.



