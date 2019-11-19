Пропавший 12-летний подросток вернулся к родителям. Дома его не было двое суток

Спустя двое суток 12-летний школьник вернулся в родительскую квартиру в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 19 ноября.

Накануне о возвращении подростка полицейским сообщила его мать. Мальчик рассказал, что всё это время находился у друга.

Мальчик покинул квартиру на улице Спирина 16 ноября, после того как учитель в школе отругал его за плохие оценки. На следующий день мальчика неоднократно видели во дворе дома № 14/2 на Спирина, также он периодически звонил матери с разных номеров.



