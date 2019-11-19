«Не повторяйте судьбу Магнитогорска». Послание с французским акцентом остановило пары в вузах Петербурга

Три вуза в Петербурге и колледж в Ленобласти попали в рассылку спама от онлайн-минёров. Анонимы вспомнили трагедию в Магнитогорске, а их почтовый адрес привёл сотрудников Центра «Э» во Францию.

Как сообщает 19 ноября ИА «Журналистские расследования», накануне около одиннадцати утра на электронную почту приёмной комиссии Морского технического университета пришла анонимка. «Приветствуем. С нетерпением хотим сообщить, что в вашем здании бомба. А также в ряде других гос. учреждений. Времени совсем немного, поэтому советуем поспешить с эвакуацией. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, хотя мы их оповещали», — говорилось в послании.

Из здания ГМТУ на Ленинском проспекте эвакуировали 1800 человек. Здание исследовали взрывотехники, угроза взрыва не подтвердилась. Накануне корреспондент «Фонтанки» пытался получить информацию о прерванных парах в «Корабелке», но в вузе заверили, что учебный процесс проходит в обычном режиме — мол, ложное срабатывание пожарной сигнализации.





В этот же день в 15:00 похожее сообщение о бомбе прочитали в Петербургском университете гражданской авиации, ещё через три часа анонимка дошла до Горного университета. Из вуза на улице Пилотов вывели 2500 человек, из второго, на набережной Лейтенанта Шмидта, — 50 человек. Взрывных устройств нигде не нашли.

Рассылка встревожила и учебное учреждение в Ленобласти. Около 11 утра на улицу отправились студенты и преподаватели Сосновоборского политехнического колледжа. Всего эвакуировали 366 человек, тревога оказалась ложной

Во всех случаях анонимы пользовались адресом: tetris.tetris@mailfence.com. Сотрудники Центра «Э» предполагают, что отправитель мог находиться во Франции.

Напомним, ранним утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома, погребя под завалами 39 человек. По городу ходили слухи, что это теракт, но в ФСБ утверждали, что оснований для такой версии нет. Официальная причина обрушения — взрыв бытового газа.