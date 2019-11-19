Очень рыночные отношения. Овощной спекулянт попался на банкротстве в Петербурге

Достаточно редкую статью возбудили в Петербурге в отношении 32-летнего уроженца одного из закавказских государств. Следствию предстоит выяснить жадность или неугасимый предпринимательский пыл довели фигуранта сначала до банкротства, а затем до прибыли в 50 миллионов.

Как сообщает 19 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, на мужчину полицейские вышли благодаря обращению из суда. Иностранец, ранее осуществлявший предпринимательскую деятельность, в 2017 году был признан банкротом. Однако в ходе следствия были найдены признаки преднамеренного банкротства с целью уклонения от уплаты налогов. Долг в несколько миллионов перед кредиторами мужчина также не погасил.

Присмотревшись к жизни подозреваемого внимательно сотрудники экономической полиции увидели картинку, которую их предшественники наблюдали на рыках советского союза в послевоенные годы 20 века. Гражданин закупал овощи и фрукты на крупнейшей плодоовощной базе на Софийской улице, а затем продавал их более мелкими партиями перекупщикам в другие регионы России.

Оплату предприниматель получал по карточку, а потом обналичивал в Петербурге и за эти деньги покупал необходимую продукцию, получая вознаграждение за свои услуги.

«В результате противоправной деятельности за 2 года мужчина извлек совокупный незаконный доход в размере около 50 миллионов рублей. По материалам, предоставленным полицейскими, Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает пресс-служба.



