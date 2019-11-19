Как купить «красивый» номер для машины, придумали МВД и Минэкономики. Базовый способ – через госуслуги

МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит россиянам покупать «красивые» автомобильные номера, с совпадающими буквами и цифрами – принципы их отбора разработают позже.

Как пишет 19 ноября «Коммерсантъ», такие государственные регистрационные знаки можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при постановке машины на учёт и заплатив госпошлину. При оплате повышенной пошлины (например, 5-10 тысяч рублей, размер позже определит Минэкономики) пользователь на портале сможет проверить, если ли свободные сочетания из желаемых, забронировать и в течение суток выкупить. В случае выбора из массива «красивых» номеров пошлина будет на порядок выше, например 200-300 тысяч рублей – столько стоят некоторые ГРЗ на сером рынке.

Регионы смогут повышать или понижать тариф для определённых серий и выставлять номера на аукционы. Так Минэкономики предлагает создать дополнительные источники пополнения бюджетов.

Сейчас номера продают вместе с машинами-донорами (цены доходят до 1-2 миллионов рублей), а затем переставляют на новый автомобиль. Покупая «донора», новый владелец должен будет заплатить повышенную госпошлину.

Разработать правила аукционов по продаже «красивых» номеров распорядился Владимир Путин ещё в 2010 году, будучи премьер-министром. Минэкономики начало готовить проект в 2018 году. Изначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, а ГИБДД – на применении фиксированной госпошлины.



