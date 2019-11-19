На юге Японии нашли предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции

Странный предмет нашли в городке Миякодзима в префектуре Окинава, где нет атомных станций. Об этом со ссылкой на агентство Кyodo 19 ноября сообщает ТАСС.

Стержень нашел прямо на улице местный житель. На место немедленно вызвали группу специалистов местного гарнизона сил самообороны. Они по просьбе властей провели замеры, но превышения радиационного фона не заметили.

Пока неизвестно происхождение данного предмета. Он будет подвергнут тщательному исследованию.



