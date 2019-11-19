Горское шоссе перекрыла фура. Её объезжают по полю, но и там уже пробка

Движение по Горскому шоссе в Новосёлках, что к северу от КАД в Левашово, утром 19 ноября оказалось перекрыто из-за ДТП.

Проезжую часть полностью перегородила фура, застрявшая при развороте, проезда не было с 5:40, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Легковые автомобили объезжают длинномер по полю, хотя и этот путь непрост.

«Проехали по полю в 7:40. Внимание, подъём с поля крут, и [мешает] булыжник, можно хорошо днищем зацепить», – предупреждает Александр. Ирина же, простояв больше получаса, развернулась, «потому что в поле теперь тоже стоит пробка».



