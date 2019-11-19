«На стадии проработки». Программа визита президента России Владимира Путина в Париж пока не включает встречу с Зеленским тет-а-тет

Состоится ли у главы России отдельная встреча президентом Украины в рамках встречи «Нормандской четверки» еще не известно. Об этом 19 ноября заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Программа поездки только на стадии проработки», – сказал представитель Кремля.

Саммит , который состоится 9 декабря в Париже, в рамках «нормандской четверки», посвящен проблемам урегулирования украинского кризиса. В нем, наряду с Путиным и Зеленским, примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

12 ноября экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб», что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате.



