США признали законными поселения Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме

Вашингтон отказался от заявлений предыдущей администрации президента США Барака Обамы, которая считала израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права. Об этом, как пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC. 19 ноября, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (нынешняя) администрация согласилась с позицией президента (Рональда) Рейгана», — пояснил он. Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г.

При этом госсекретарь полагает, что признание США поселений не влияет на статус границы с Палестиной: этот вопрос стороны конфликта должны решить самостоятельно путем переговоров. Помпео уверено заявил, что такие действия США — создают «пространство для успеха».

Заявления госсекретаря уже приветствовал в Twitter министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.





«Я поговорил по телефону с президентом США и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость», — написал Нетаньяху в своем микроблоге.

Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна в свою очередь заявил, что Белый дом не может отменять международные резолюции, которые касаются указанных поселений.