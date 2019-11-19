Столб видоизменил «десятку» на Ленинском: места для водителя не осталось

Юному водителю повезло: он выжил в серьёзной аварии после удара, который пришёлся как раз на его сторону, рассказывают очевидцы.

Ночью 19 ноября на Ленинском проспекте ВАЗ-2110 намотало левой стороной на столб, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 18-летний автомобилист, по словам очевидцев, выжил, хотя, скорее всего, получил травмы.

После ДТП с машины снимали капот, чтобы отключить аккумулятор во избежании возгорания. Фары, похоже, выпали от удара: их нашли рядом с остановкой, отмечают в комментариях.





Подписчица группы Маруся видела похожую машину вечером, около 20 часов: «На Ленинском пытался меня подрезать, а потом начал в шахматы играть, чуть не вписался в кого-то. Я ещё подумала, что доиграется. Может, конечно, не он, но машина серая, лохматая, регион 53 – запоминающаяся».