Реставраторы отказались от идеи развернуть спиной к Волге монумент «Родина-мать зовет»
Идея развернуть 85-метровую статую, которая изначально была установлена нелогично – она стоит лицом к Волге (в этом направлении наступали немецко-фашистские войска во время Сталинградской битвы), из-за невыполнимости. Монумент является объектом культурного наследия, заявили ТАСС в группе авторского надзора АО «Главзарубежстрой».
По замыслу автора скульптуры народного художника СССР Евгения Вучетича, монумент Родины-матери установлен лицом к Волге, чтобы перед взорами советских трудящихся, подплывающих к городу на речных круизных теплоходах, первой открывалась именно эта скульптура, олицетворяющая собой бессмертный подвиг защитников Сталинграда. В конце 1960-х годов планировалось продолжить анфиладу комплекса Мамаева кургана вплоть до правого берега Волги, чтобы теплоходы причаливали здесь, и туристы уже отсюда начинали восхождение по лестнице к Родине-матери. Однако эта идея не осуществлена до сих пор, путь к вершине кургана начинается с Первой продольной магистрали, идущей параллельно берегу Волги.
«Ради сохранения авторского замысла ставится «крест» даже на такой известной идее, как развернуть ее [статую] – она же смотрит не туда»,- сказал представитель группы Сергей Сена. Он указал, что в то же время на флаге Волгоградской области «статуя изображена согласно логике, она стоит не фронтально.». «Все это технически было бы возможно, но юридически сделать это уже нельзя: она [статуя] – особо ценный объект культурного наследия», – отметил собеседник.
Представитель заказчика – Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ – Михаил Васильев в начале ноября сообщал журналистам, что все реставрационные работы на скульптуре планируется завершить в марте 2020 года. В настоящее время выполнено 80% от запланированных работ, освоена половина от всей суммы контракта, которая составляет почти 670 млн рублей.
Справка:
В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 м, статуи Христа-Искупителя в Рио-де- Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.