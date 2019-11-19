Реставраторы отказались от идеи развернуть спиной к Волге монумент «Родина-мать зовет»

Идея развернуть 85-метровую статую, которая изначально была установлена нелогично – она стоит лицом к Волге (в этом направлении наступали немецко-фашистские войска во время Сталинградской битвы), из-за невыполнимости. Монумент является объектом культурного наследия, заявили ТАСС в группе авторского надзора АО «Главзарубежстрой».

По замыслу автора скульптуры народного художника СССР Евгения Вучетича, монумент Родины-матери установлен лицом к Волге, чтобы перед взорами советских трудящихся, подплывающих к городу на речных круизных теплоходах, первой открывалась именно эта скульптура, олицетворяющая собой бессмертный подвиг защитников Сталинграда. В конце 1960-х годов планировалось продолжить анфиладу комплекса Мамаева кургана вплоть до правого берега Волги, чтобы теплоходы причаливали здесь, и туристы уже отсюда начинали восхождение по лестнице к Родине-матери. Однако эта идея не осуществлена до сих пор, путь к вершине кургана начинается с Первой продольной магистрали, идущей параллельно берегу Волги.

«Ради сохранения авторского замысла ставится «крест» даже на такой известной идее, как развернуть ее [статую] – она же смотрит не туда»,- сказал представитель группы Сергей Сена. Он указал, что в то же время на флаге Волгоградской области «статуя изображена согласно логике, она стоит не фронтально.». «Все это технически было бы возможно, но юридически сделать это уже нельзя: она [статуя] – особо ценный объект культурного наследия», – отметил собеседник.

Представитель заказчика – Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ – Михаил Васильев в начале ноября сообщал журналистам, что все реставрационные работы на скульптуре планируется завершить в марте 2020 года. В настоящее время выполнено 80% от запланированных работ, освоена половина от всей суммы контракта, которая составляет почти 670 млн рублей.



